All'Ospedale Oglio Po cresce l’Oculistica

CASALMAGGIORE (4 dicembre 2020) - Concluso il progetto di rilancio e potenziamento del reparto di oculistica dell’ospedale Oglio Po, con nuove apparecchiature già operative e attività in crescita. «Nonostante la pandemia non ci siamo mai fermati. Anzi. Abbiamo implementato l’attività», afferma il direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi. Una delibera regionale approvata il 12 novembre 2018 prevedeva, nell’ambito del progetto «Proposte di rilancio del presidio ospedaliero Oglio Po», il potenziamento dell’attività oculistica, sia ambulatoriale che chirurgica. «Ad oggi il potenziamento dell’oculistica può considerarsi realizzato, con risultati molto soddisfacenti — spiega Rossi —. Sono stati attivati ambulatori specifici per maculopatia, retinopatia diabetica e glaucoma. Un ambulatorio pediatrico e un pronto soccorso oculistico. Le sedute per la cataratta sono passate da una a tre sedute settimanali. Tradotto in pratica – conclude Rossi - significa coprire l’85% del fabbisogno oftalmologico del territorio. Un segnale concreto per la valorizzazione dell’ospedale Oglio Po e del suo territorio».

L’équipe è formata dai medici Giovanni Vito, responsabile e referente dell’attività, Paolo Cazzoli, specialista, Paolo Trabucco, specialista, Fiorenza Liuzzi, ortottista, dalle infermiere Rossella Leoni, Clara Cimardi, Giovanna Raineri, Gaia Casetti e dalla Oss Patrizia Vezzani. Attività ambulatoriale da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16; attività di sala operatoria 3/4 giorni alla settimana.

