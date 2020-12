Commercio, sconti e card adesso viaggiano sul web

CASALMAGGIORE (4 dicembre 2020) - Il portale «Casalmashopping» si rafforza con due nuove offerte: la Gift Card e i coupon di sconto. Un passo in avanti importante — che sarà attivato da martedì 8 dicembre — per le attività commerciali aderenti — sono 100 — e per i clienti che con un comodo click potranno accedere a un sito ricco di contenuti e di proposte.

A spiegare obbiettivi e finalità della nuova iniziativa i consiglieri della Pro loco di Casalmaggiore Martina Abelli (che è al contempo consigliere comunale con la delega proprio al Commercio), Lorenzo Ballasini e Mirko Devicenzi.

Una sinergia quindi creata tra commercianti, Pro loco e Comune — che ha finanziato con 6.500 euro il potenziamento del sito «Casalmashopping» e il parziale cambiamento grafico — che prosegue l’iniziativa in prossimità delle feste natalizie, crocevia importante sia per le imprese commerciali che per le famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO