Urla e insulti in centro

PIADENA DRIZZONA (4 dicembre 2020) - Episodio un po’ movimentato nella serata di mercoledì a causa della presenza in pieno centro del paese, in via Libertà, di un giovane che aveva probabilmente alzato il gomito. A causa dei fumi dell’alcol il protagonista, un 30enne originario del Benin proveniente da Canneto sull’Oglio, dalle 19.30 circa si è lasciato andare a un comportamento sopra le righe, tra urla e insulti. Si alzava, barcollando, e si sedeva per terra, si è sdraiato più volte sulle strisce pedonali ed è stato grazie al controllo dei carabinieri e del personale sanitario se la vicenda non è finita peggio del previsto. Il giovane, ad un certo punto, si è anche diretto con un pugno alzato contro l’autoambulanza della Cremona Soccorso come se avesse intenzione di colpirla ed è stato fermato in tempo da un militare. La vicenda si è trascinata per un po’ fino a quando, intorno alle 21, il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore in codice verde.

