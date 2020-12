Il municipio diventa più accogliente

GUSSOLA (2 dicembre 2020) - Municipio di Gussola a nuovo. Con un progetto che sfiora i 150 mila euro l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Belli Franzini, intende porre in essere un intervento radicale e di miglioramento del palazzo comunale. Belli Franzini spiega che «il progetto, per le casse comunali, è a costo zero, grazie al contributo di Regione Lombardia di 100 mila euro e di 50 mila euro del ministero dell’Interno. I lavori in oggetto si configurano come un insieme combinato di interventi, volti all’isolamento termico dell’involucro opaco e trasparente ed al miglioramento funzionale dell’edificio, finalizzati all’efficientamento energetico complessivo dell’immobile. Interventi che riguardano anche nuovi spazi in alcuni uffici e una nuova illuminazione». Sarà riqualificata anche l'area per il pubblico.

