Un riparo per i naviganti

CASALMAGGIORE (2 dicembre 2020) - Un riparo per coloro che navigano sul fiume Po, per trovare un tetto sotto cui dormire o riposare in sicurezza. Il settore urbanistica del Comune di Casalmaggiore, ha rilasciato alla polisportiva Amici del Po il permesso di costruire un «locale di riposo per naviganti fluviali». «Una struttura che potrà ospitare 12 persone, con dimensioni di 15 metri per 8, che verrà posizionata all’interno del perimetro degli Amici del Po. La potrà usare chi scende il fiume e ha bisogno di trovare un posto riparato e sicuro, anche per pernottare. In passato abbiamo avuto diverse persone che arrivate a Casalmaggiore non sapevano dove stare, qualcuno si arrangiava al meglio dormendo in tenda», spiega il presidente del circolo Paolo Antonini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO