Dolore e lacrime per Gualazzi

CASTELDIDONE (1 dicembre 2020) - «Grazie Mario per essere stato l’amico di tutti». Così oggi pomeriggio il vicesindaco Andrea Rivieri ha concluso il suo intervento di saluto per l’ex sindaco Mario Gualazzi, scomparso all’età di 50 anni, che tante persone sono andate ad onorare durante le esequie, celebrate nella chiesa dei Santi Adbon e Sennen a partire dalle 15. A presiedere la liturgia è stato don Diego Pallavicini, affiancato dal collaboratore don Giampaolo Mauri, dall’ex parroco di Casteldidone don Alfredo Valsecchi e da don Luigi Carrai di Rivarolo Mantovano. Presenti diversi colleghi ed ex colleghi di Gualazzi, a partire dai sindaci Pierromeo Vaccari di Casteldidone, Luca Zanichelli di Rivarolo del Re, Fabrizio Bonfatti Sabbioni di Spineda, Vittorio Ceresini di Solarolo Rainerio, Dino Maglia di San Martino del Lago, Giuseppe Torchio di Bozzolo, Alessandro Gozzi di Martignana di Po, il vicesindaco di Casalmaggiore, Giovanni Leoni, gli ex sindaci Sandro Dasso di Casteldidone, Davide Caleffi di Spineda, Marco Vezzoni di Rivarolo del Re, Clevio Demicheli di Solarolo Rainerio.

