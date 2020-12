A Casalmaggiore attualmente 168 positivi, il bilancio di novembre

CASALMAGGIORE (1 dicembre 2020) - Il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, terminato il mese di novembre, ha redatto il consueto report mensile dei casi di Coronavirus in città.

“Nel mese di movembre il Covid si è diffuso moltissimo a Casalmaggiore come nel resto della Lombardia, cosa che ha portato poi sostanzialmente alla decisione governativa di mettere in zona rossa la Regione e che solo da pochi giorni è passata in zona arancione. Sono 220 i casi accertati dal primo novembre ad oggi. Con una media di 7 positivi giornalieri. Il totale da inizio pandemia è dunque di 613 casi. Attualmente i positivi sono 168, con 413 guariti o dismessi da ATS. Moltissimi i cluster familiari scoperti, dove mogli o mariti con figli e parenti stretti vengono testati tutti e rinvenuti positivi. In sostanza sui 168 casi oggi attivi, 87 sono da contatto con familiare convivente o stretto. Le frazioni più colpite rispetto alla prima ondata sono Casalbellotto e Quattrocase. Mentre rimangono senza casi Valle e Camminata. Negli ultimi giorni anche a Vicomoscano sono molto aumentati i casi. La buona notizia è che solo il 40% è sintomatico e oggi solo 6 persone sono ricoverate in ospedale su 168 che hanno il Covid ossia il 3,5%. Abbiamo avuto un deceduto di Covid nel mese di novembre, per un totale di 32 decessi da inizio pandemia. Il numero dei tamponi, la capacità di tracciamento, la possibilità dei tamponi rapidi cui hanno aderito centri medici del territorio migliora decisamente la possibilità di cura e intervento precoce. Tuttavia l'aspetto negativo è il numero dei morti mensili. Dalla tabella aggiornata anche novembre 2020, con 21 decessi, è stato un mese da record rispetto agli anni passati. Non sono le cifre spaventose di marzo e aprile 2020, ma sicuramente segnali che per cause più o meno dirette dal Covid la mortalità sta aumentando in questo periodo di seconda ondata”.



GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15



FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14



MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51



APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37



MAG 2018: 13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12



GIU 2018: 8 GIU 2019: 12 GIU 2020: 10



LUG 2018: 17 LUG 2019: 8 LUG 2020: 15



AGO 2018: 12 AGO 2019: 8 AGO 2020: 10



SET 2018: 16 SET 2019: 7 SET 2020: 14



OTT 2018: 9 OTT 2019: 13 OTT 2020: 16



NOV 2018: 13 NOV 2019:12 NOV 2020: 21



DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

