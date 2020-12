Bancomat assaltato nella notte, prende fuoco e i ladri scappano

CASALBELLOTTO (1 dicembre 2020) - Assalto al Bancomat dell'agenzia del Banco Popolare di Casalbellotto durante la notte, ma lo sportello prende fuoco, senza esplodere e aprirsi, e così i ladri se ne vanno a mani vuote. L'allarme è stato dato alle prime luci dell'alba quando un passante ha visto il fumo acre levarsi dal bancomat, sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore e i vigili del fuoco di Viadana, che hanno messo in sicurezza la zona chiudendo la strada e inondando lo sportello d'acqua. La tecnica usata abitualmente per furti di questo tipo prevede l'uso dell'acetilene, che viene immesso nel bancomat e poi innescato, ma qualcosa deve essere andato storto visto che invece del botto si sono levate le fiamme. Una volta spento l'incendio, i dipendenti della banca hanno avuto modo di controllare la cassa dello sportello automatico, avendo la conferma che non erano state asportate banconote.

