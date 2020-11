Camion incastrato sul ponte di barche, automobilisti costretti a cambiare percorso

VIADANA (30 novembre 2020) - Brutta sorpresa stamattina poco prima delle otto per gli automobilisti viadanesi che utilizzano il ponte di barche di Torre d’Oglio per recarsi a Mantova per lavoro: arrivati nei pressi del manufatto hanno trovato la strada provinciale 57 sbarrata da un camion che, non rispettando il divieto di transito per i mezzi pesanti, era arrivato quasi sul ponte, fermandosi a pochi metri dalla rampa d’accesso. Agli automobilisti non è rimasto che fare inversione a U e tornare verso San Matteo, per poi compiere il giro più lungo andando nella città virgiliana utilizzando la SP 59. Manovra che il camion, dato la lunghezza, non è riuscito a compiere in tempi brevi, così il ponte è rimasto bloccato per almeno mezz’ora.

