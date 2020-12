Promenade sull’argine fra nuovi led e sicurezza

CASALMAGGIORE (1 dicembre 2020) - Ora è ufficiale: Casalmaggiore ha la sua promenade sull’argine maestro del Po. Quello che fino a ieri era una suggestiva opportunità per camminare, fare sport o semplicemente sedersi e ammirare il paesaggio del Grande Fiume oggi ha fatto il salto di qualità. Un balzo in eleganza, a fronte dell’installazione dell’illuminazione pubblica a led che ha reso l’atmosfera decisamente più signorile.

La ciclopedonale che costeggia tutto il centro abitato e che «sorveglia» dall’alto il lento scorrere del corso d’acqua ha assunto un carattere che la proietta a ben ragione in quella categoria di «passeggiate» di altre località ben più rinomate dal punto di vista turistico. E anche il livello di sicurezza si è notevolmente innalzato: la luminosità, seppure soffusa e gradevole, consente di avere una visuale molto chiara su chi si trova nella zona con una funzione di maggiore tranquillità per chi percorre la sommità arginale così come di deterrenza per eventuali malintenzionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO