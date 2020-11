Punto prelievi inadatto: «Serve un’altra sede»

CASALMAGGIORE (30 novembre 2020) - Un nuovo spazio per il centro prelievi, servizio che eroga l’Asst a Casalmaggiore in piazza Garibaldi. È quanto è emerso durante la seduta del consiglio comunale di venerdì, durante il dibattito scaturito dalla risposta del sindaco Filippo Bongiovanni all’interrogazione del consigliere Valentina Mozzi.

Su una nuova collocazione per i prelievi, Bongiovanni ha spiegato che l’ultima riunione è stata fatta anche per la mancanza di spazi adeguati nell’attuale collocazione, «infatti i vaccini antiinfluenzali sono in corso di somministrazione alla sede Avis, con cui Asst ha fatto un accordo. In piazza Garibaldi il punto rimane ed è loro intendimento rafforzarlo con altre tipologie di servizi; stanno cercando un accordo per il centro prelievi in altra sede, non so se affitteranno un altro immobile o si appoggeranno a qualche associazione».

