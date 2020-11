Viadana, maggioranza ko a voto segreto

VIADANA (29 novembre 2020) - Maggioranza ko al primo voto segreto della nuova amministrazione. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato sabato sera l'ordine del giorno delle minoranze sulla incompatibilità a consigliere di Pietrangelo Gozzi (FdI) - attuale presidente del Consiglio stesso - in quanto membro del cda della Fondazione Ex Villaggio del Ragazzo. L'ente ha in essere un contratto di locazione con il Comune per i locali in cui sono state ricavate aule scolastiche per cui l'anomalia deve essere sanata. Lo stesso Gozzi ha già dichiarato di volersi dimettere dal cda della Fondazione. Ciò che balza all'occhio, invece, è la fragilità della amministrazione guidata dal neo sindaco Nicola Cavatorta la cui maggioranza lo ha subito tradito. Nove a 7 il voto a favore dell'ordine del giorno delle opposizioni. Ovvero 3 consiglieri di maggioranza hanno votato segretamente a favore degli avversari. Non un gran bel segnale per il governo della città.

