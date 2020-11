E' morto Mario Gualazzi, ex sindaco di Casteldidone

CASTELDIDONE (29 novembre 2020) - Un grave lutto ha colpito la comunità di Casteldidone e il territorio casalasco. É morto sabato sera in ospedale, dove era ricoverato da alcune settimane a causa del Coronavirus, Mario Gualazzi, 50 anni, ex sindaco di Casteldidone, dove aveva ricoperto l'incarico per 10 anni. L'uomo lascia la moglie Samanta Grandi e due figli. La notizia si è diffusa in poche ore anche nei paesi limitrofi lasciando tutti senza parole. I funerali saranno martedì pomeriggio.

