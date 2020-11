Il territorio fa 'squadra' contro il deposito di rifiuti

SOLAROLO RAINERIO (29 novembre 2020) - Il progetto del deposito di rifiuti richiesto dalla Trasporti Pesanti a Piadena Drizzona è divenuto ufficialmente una questione territoriale. Ieri mattina, infatti, il Consiglio dell’Unione Palvareta Nova (Solarolo Rainerio, San Giovanni in Croce, Voltido e San Martino del Lago) ha approvato all’unanimità la mozione del Comune di Piadena Drizzona contro le attività di deposito, messa in riserva, movimentazione e trasporto di merci e rifiuti pericolosi a cui si intende dare avvio presso il polo logistico della ditta. L’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Priori, dunque, ha incassato il pieno appoggio da parte dei primi quattro Comuni casalaschi. Invitato dal presidente di Palvareta Vittorio Ceresini, lo stesso Priori con l’ausilio di un’ampia documentazione fotografica, ha spiegato ai consiglieri presenti le caratteristiche dell’opera e soprattutto i rischi dello stoccaggio del materiale, in un’area urbana. Da parte di tutti i presenti è stata espressa ampia condivisione al testo della mozione. È stato ricordato come in questi casi, serva fare un fronte comune istituzionale, andare in tutte le sedi politiche e istituzionali per difendere il territorio e i suoi cittadini. Soddisfatto Priori al termine della seduta.

