Digitalizzazione, la burocrazia a portata di click

CASALMAGGIORE (28 novembre 2020) - Uno nuovo sportello telematico multifunzionale, per tutti i servizi erogati dal comune di Casalmaggiore. Una vera e propria rivoluzione digitale che verrà presentata alla cittadinanza martedì 15 dicembre alle 18. Inizialmente prevista in presenza, l’iniziativa verrà illustrata via web. Il programma prevede dalle 18 alle 18.15 i saluti di benvenuto del sindaco Filippo Bongiovanni; dalle 18.15 alle 18.30 Franca Filipazzi, responsabile del settore istituzionale e amministrativo del Comune parlerà de «Lo sportello telematico polifunzionale: un nuovo servizio per cittadini, professionisti e imprese»; dalle 18.30 alle 18.45 «Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino» a cura di Giovanni Bonati, amministratore delegato della ditta Globo; dalle 18.45 alle 19.15 si terrà la dimostrazione con «Presentiamo insieme una pratica digitale» a cura di Stefano Pabellini e Sabrina Rancati, tecnici della Globo. Chiusura dalle 19.15 alle 19.30 con eventuali domande, approfondimenti e suggerimenti da parte del pubblico collegato. Modera l’appuntamento Nadia Colombo, responsabile della comunicazione di Globo. «Possiamo dire che finalmente si parte – commenta Bongiovanni –. Questo progetto ha subito un rallentamento a causa del Covid, ma adesso siamo finalmente pronti. Ci immaginavano una presentazione in presenza con il pubblico, purtroppo dovremo spiegarlo via web».

