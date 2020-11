Ex infermiere di Cingia de' Botti trovato morto in un camper

CINGIA DE' BOTTI (26 novembre 2020) - E' stato trovato morto all'interno di un camper, in una località costiera del Portogallo, Roberto Arcari, ex infermiere 64enne, residente a Cingia de' Botti. Insieme a lui è stato rinvenuto il cadavere anche di una donna. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'accaduto: se si tratti, cioè, di un omicidio-suicidio o di un duplice omicidio.

