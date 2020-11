Controlli anti Covid a Casalmaggiore, 7 persone sanzionate

CASALMAGGIORE (26 novembre 2020) - Prosegue la stretta sui controlli per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 concordata nei giorni scorsi da Istituzioni e Forze dell’Ordine. I Carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore hanno controllati 5 esercizi commerciali e 170 persone di cui 7 sono state sanzionate per la violazione della normativa anti-Covid, in particolare:

- un uomo di origini nigeriane, residente a Piadena, trovato da personale della Stazione CC di Piadena Drizzona per strada, senza che avesse un giustificato motivo;

- un italiano, residente a San Martino del Lago, controllato da personale della Stazione CC di Scandolara Ravara in Vidiceto, privo di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità;

- tre italiani controllati da personale della Stazione CC di Scandolara Ravara in Casalmaggiore in prossimità di un esercizio commerciale mentre si intrattenevano creando assembramento senza giustificato motivo;

- la Radiomobile ha sanzionato una donna ed un uomo italiani controllati durante un posto di controllo, mentre giravano a bordo della propria autovettura in Casalmaggiore, privi di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità.

