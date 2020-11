I pacchi di Natale in aiuto alla disabilità

CASALMAGGIORE (25 novembre 2020) - «Acquista da Santa Federici i tuoi pacchi di Natale». E sostieni i laboratori per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. È l’iniziativa della cooperativa sociale onlus, punto di riferimento del territorio casalasco sulla disabilità, con l’invito all’acquisto dei propri pacchi natalizi per le feste che si stanno avvicinando. Una possibilità che si moltiplica per cinque, come la scelta di tipologia di pacco, ma tutti, rigorosamente, con prodotti di qualità provenienti dalle aziende del territorio. «L’acquisto di questi prodotti — spiegano i responsabili della cooperativa — sostiene il laboratorio d’inserimento lavorativo. In questo laboratorio ogni giorno s’impegnano ragazzi diversamente abili, che sperimentano i loro potenziali di autonomia in ambito lavorativo». Inoltre la cooperativa è anche a disposizione per la realizzazione di pacchi personalizzati con articoli a scelta.

