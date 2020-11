«I tir soffocano Vicomoscano e la tangenziale è disastrata»

CASALMAGGIORE/VICOMOSCANO (25 novembre 2020) - «Non si può pensare di voltarsi dall’altra parte di fronte a una frazione martoriata da bilici che giorno e notte passano a un metro dalle case, su una strada strettissima e attraversata dai bambini per andare a scuola». Questa è la denuncia della consigliera comunale di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile) in riferimento alla situazione viabilistica interna di Vicomoscano. Situazione che a suo avviso sollecita la richiesta di finanziamenti per la tangenziale alla Regione sul cosiddetto «Piano Marshall».

E ciò perché lo stato del tratto della gronda nord che serviva a bypassare proprio la frazione di Vicomoscano è molto precario, al punto che i camion forse preferiscono rischiare una sanzione passando per il centro abitato che avventurarsi sulla tangenziale disastrata. Prosegue il consigliere: «Credo che la ragione per cui non si intervenga, in modo deciso, a risolvere un problema apparentemente semplice, come impedire il passaggio dei camion a Vicomoscano, sia proprio questo: se i camion passassero su quella bretella la devasterebbero, con un grave danno per il Comune. Purtroppo pare che addirittura il problema sia destinato a peggiorare di molto perché la Provincia ha già destinato la strada che attraversa Vicomoscano al passaggio all’Anas. Questo comporterà il rischio concreto che venga del tutto tolto il divieto di transito per i camion, frutto di un accordo tra Comune e Provincia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO