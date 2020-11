Pos nelle chiese, il don: 'Le offerte ai bisognosi, ad altri le polemiche'

VIADANA (24 novembre 2020) «La nostra comunità, negli ultimi 7 anni, ha pagato bollette a famiglie bisognose per 29.747,77 euro con grande gioia. Tutto il resto, è noia»: con dati precisi alla mano e una citazione della notissima canzone di Franco Califano risalente al 1977, il parroco dell’Unità Pastorale Beata Vergine delle Grazie (Cicognara, Cogozzo, Roncadello), don Andrea Spreafico, cerca di mettere la parola fine alle polemiche scatenate sui social dall’inaugurazione avvenuta domenica del servizio Pos in chiesa a Cicognara per la raccolta delle offerte, pagabili con bancomat e carta di credito. Una notizia pubblicata dal nostro giornale e dal nostro sito nei giorni scorsi che ha acceso un forte dibattito - anche sui social - fra fedeli e non.

La novità consente di utilizzare un sistema al passo con i tempi ma anche di scegliere tra tre possibilità per destinare le offerte: alla comunità locale con i fondi diretti al conto corrente dell’Unità Pastorale, alla Caritas di Cremona e, infine, all’Istituto per il Sostentamento del Clero di Cremona.

Di fronte alle critiche online, don Spreafico non si scompone affatto: «Sono i soliti leoni da social», dice, riferendosi a coloro che si scatenato usando un mezzo che non li mette a confronto diretto, e soprattutto di persona, con l’obiettivo delle loro critiche. «La modalità con cui si offre non è importante, ciò che conta è la voglia di donare», conclude il sacerdote.

