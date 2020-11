Addio alla maestra Margherita

CASALMAGGIORE (23 novembre 2020) - È grande il cordoglio per la scomparsa della maestra Margherita Zanacchi, 89 anni, storica insegnante di scuola elementare per generazioni di casalaschi. Nata il 18 dicembre 1930, è mancata all’Ospedale Giuseppe Aragona di San Giovanni in Croce nella mattinata di sabato. All’età di 18 anni si diplomò all’Istituto delle Suore Canossiane di Cremona e iniziò la sua lunga carriera presso le scuole elementari locali di Casalmaggiore, percorso che concluderà solo 44 anni dopo, nel 1992. Agli esordi insegnò anche alle scuole di Villanova, frazione di Rivarolo del Re, dove pure la ricordano in tanti.

