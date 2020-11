Spaccio di droga, arrestato 25enne. In casa hashish, cocaina e 10mila euro

MARCARIA (20 novembre 2020) - Operazione anti droga ieri a Marcaria, dove i carabinieri della locale Stazione hanno sequestrato diverso quantitativo di stupefacente, ed arrestato un ragazzo di 25 anni per spaccio. L’operazione è scaturita dopo un banale intervento per lite in famiglia presso la casa del ragazzo, dove i militari erano intervenuti chiamati dalla madre; l’atteggiamento nervoso del giovane (ben conosciuto dai militari) ha insospettito i carabinieri, che hanno così deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare. Il risultato è stato il rinvenimento di circa 30 grammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina oltre a tutto il materiale per il taglio e confezionamento; inoltre sono stati rinvenuti quasi 10 mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio, verosimilmente i proventi dell’attività di spaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO