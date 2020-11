Asilo, nuova sezione. Partirà la Primavera

CASALMAGGIORE (20 novembre 2020) - Finalmente, con il sostegno dei genitori, della dirigenza e la volontà delle insegnanti, per l’anno scolastico 2021-2022 alla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe aprirà la sezione primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Una novità attesa che fa il paio con altre novità, a partire dal nuovo logo che evidenzia come l’asilo faccia parte della rete di scuole della Diocesi di Cremona, mentre in precedenza era più in evidenza la cooperativa Cittanova.

