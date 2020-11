«Opere di street art sulle pareti della palestra»

VIADANA (18 novembre 2020) - Come abbellire la palestra dell’Istituto superiore S. G. Bosco in costruzione vicino alla scuola? Trasformandola in una sorta di tela a disposizione degli artisti che realizzano i murales nell’ambito della street art. La proposta nasce dal dibattito che è nato in seguito alla pubblicazione dell'articolo pubblicato su La Provincia, uscito domenica scorsa, nel quale si rendeva conto dell’opinione di alcuni cittadini, tra le quali la più severa diceva: «La palestra è un pugno in un occhio, un bruttissimo parallelepipedo di cemento che offende la vista e deturpa il paesaggio urbano». Pur ammettendo che quella zona di Viadana, accanto al parcheggio di piazzale Della Libertà, non sia punteggiata da bellissimi palazzi antichi o vedute idilliache, è innegabile che nella progettazione della struttura sportiva da parte della Provincia di Mantova il design non sia stato messo al primo posto. Opinione, evidentemente, condivisa anche dai 5 Stelle che hanno pensato a una possibile soluzione, appunto quella della street art.

