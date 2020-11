Distretto del commercio: assegnati i fondi

CASALMAGGIORE (18 novembre 2020) - Un successo. Non si può che definire così l’esito del bando Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, lanciato dalle Terre casalasche, con capofila il Comune di Casalmaggiore e partner i Comuni di Casteldidone, Cingia de’ Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Torricella del Pizzo e Voltido. I centomila euro a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione Lombardia per micro, piccole, medie imprese del commercio, artigianato e dei servizi, sono stati tutti assegnati al primo colpo e la giunta comunale di Casalmaggiore ha approvato la graduatoria con le assegnazioni dei contributi. In prima istanza, è stata verificata l’ammissibilità formale delle domande e la completezza della pratica e sono risultate ammissibili 22 richieste su 27.

