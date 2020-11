Norme anti-Covid non rispettate, multe per 2.400 euro

ASOLA (17 novembre 2020) - I carabinieri della Stazione di Asola, che continuano incessantemente i controlli contro la diffusione del virus Covid-19, hanno segnalato un locale e sanzionato cinque avventori. Erano le ore 19 circa, tipico orario da aperitivo, del 13 novembre quando i militari, durante l’espletamento di un mirato servizio di controllo del territorio, notavano che all’esterno di un bar del centro abitato erano presenti cinque persone intente a consumare delle bevande come se nulla fosse e quindi 'in barba' al rispetto delle normative vigenti ricadenti sui territori compresi nella Zona Rossa. I militari hanno quindi contestato ai cinque avventori sanzioni per complessivi 2.000 euro, poiché non rispettavano l’obbligo di “non consumare sul posto”. Il titolare è stato altresì sanzionato con multa di 400 euro per aver servito da bere 'sul posto' ai suoi clienti. L'esercente è stato altresì segnalato alla Prefettura di Mantova per l'eventuale sospensione temporanea dell'attività.

