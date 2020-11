Addio a Berto, storico titolare della macelleria equina

CASALMAGGIORE (16 novembre 2020) - All’età di 75 anni ieri sera si è spento Gian Roberto Pagliarini, da tutti conosciuto come Berto, storico titolare della macelleria equina di via Baldesio, ora gestita dal figlio Giovanni. Pagliarini è nato a Martignana di Po e all’età di vent’anni ha aperto a Gussola la sua prima macelleria. Nell’agosto del 1975 ha trasferito l’attività a Casalmaggiore, in via Baldesio, nella prima sede sotto i portici. A metà degli anni Ottanta il trasferimento nell’attuale negozio. Berto ha sempre curato l’acquisto dei cavalli al mercato di Montichiari, ogni venerdì. Fino allo scorso mese di giugno. Poi, purtroppo, a luglio, l’insorgere di una malattia che purtroppo ha posto fine ai suoi giorni.