Doppio tamponamento, un ferito lieve: disagi al traffico

CASALMAGGIORE (16 novembre 2020) - Doppio tamponamento questa mattina intorno alle 7 e 50 lungo la provinciale 343 Asolana, in via Repubblica, all'altezza del calzificio Genny, con il coinvolgimento di tre autovetture. Una Peugeot 208, condotta da un uomo residente a Gussola, ha urtato nella parte posteriore una Sukuki Vitara, guidata da un cittadino di Martignana di Po. Per il colpo subito la Suzuki ha lievemente urtato la Nissan Juke che la precedeva, condotta da una donna. Lievemente contuso il conducente della Suzuki che ha però rifiutato il ricovero. Sul posto la polstrada di Casalmaggiore per i rilievi, i carabinieri di Casalmaggiore per la viabilità, la Croce Verde per i soccorsi. Qualche disagio e rallentamento vista l’ora in cui è avvenuto l’incidente.