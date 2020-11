Iulm, in cattedra ci sono Santini e Bertoletti

PIADENA DRIZZONA-CANNETO (16 novembre 2020) - Due esponenti di spicco della ristorazione locale «in cattedra» in un Webinar — un evento online —, organizzato dall’università Iulm di Milano. Lo chef Giovanni Santini del ristorante Dal Pescatore di Runate, tre Stelle Michelin, figlio di Nadia (premiata nel 2013 come «miglior chef donna al mondo») e Antonio, e fratello di Alberto, in sala come il papà. E, altro protagonista della lezione, Omar Bertoletti della Trattoria Dell’Alba di Vho, patron del locale con il fratello Ubaldo: il primo tra i tavoli, il secondo tra i fornelli. L’occasione è stata il Master intitolato «Comunicazione delle identità territoriali», di cui è direttore Davide Rampello, regista televisivo, già direttore artistico di Canale 5 e del Carnevale di Venezia, figura nota al grande pubblico perché da sette anni cura una rubrica per Striscia la notizia dal titolo «Paesi, paesaggi... » dedicata alle eccellenze paesaggistiche e alimentari italiane. Rampello ha coinvolto Santini e Bertoletti in un incontro in video sul tema «Il raccolto del territorio nella cultura enogastronomica: il ristorante come esempio di agenzia culturale territoriale del mantovano-cremonese».

