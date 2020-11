Droga fra Emilia e Lombardia, arrestato pericoloso pusher

TORRE DE' PICENARDI (14 novembre 2020) - I carabinieri ritengono di aver stroncato un traffico di stupefacenti che interessava potenzialmente anche la nostra zona con l’arresto di un 31enne marocchino ricercato, senza fissa dimora, e con la denuncia di un suo connazionale di Torre de' Picenardi, 26 anni, accusato di aver affidato al primo, privo di patente, la sua auto. Il 31enne era noto ai carabinieri come il pusher della Bassa e dedito da almeno tre anni ad un'importante attività di spaccio di cocaina, hashish e marjuana a favore di numerosi giovani e meno giovani reggiani. Alla fine è stato arrestato in modo rocambolesco ed è finito in carcere. Questi i contenuti dell'ultima operazione antidroga che partendo dalla riva destra del Po ha coinvolto anche il nostro territorio e che potrebbe riservare ulteriori sviluppi in base alle indagini in corso. Tutto è partito da una operazione dei carabinieri di Novellara che hanno assicurato alla giustizia il 31enne Ahmed Errais, ricercato da ottobre. Qualche giorno fa era riuscito a scappare dopo aver forzato un posto di blocco. Tallonato dai militari di Novellara, il giovane si era dato alla fuga a piedi dopo aver abbandonato a Bagnolo in Piano l'auto, poi sequestrata dall'Arma.

