All’ex ristorante Italia primi lavori di sistemazione

TORRE DE' PICENARDI (15 novembre 2020) - Primi lavori di ristrutturazione e di riqualificazione all’ex ristorante Italia di Torre de’ Picenardi. Nei giorni scorsi le impalcature hanno sicuramente attirato l’attenzione dei torrigiani, che vedono nell’ex locale, gestito per decenni dalla famiglia Carboni, un simbolo del paese.

Ora i nuovi proprietari — Ferdinando e Francesco Peri che hanno acquistato l’immobile all’asta nel febbraio del 2019 — si stanno muovendo per ridare vita all’edificio e rimettere in piedi un’attività che ha dato notorietà e prestigio al paese.

«La prima parte della ristrutturazione — dice Francesco Peri — ha riguardato tre interventi particolari. La prima è stata quella di mettere in sicurezza una parte del tetto che era in condizioni precarie. La seconda realizzare i servizi igienici esterni per le persone disabili con il conseguente abbattimento delle barrire architettoniche. Il terzo — prosegue Peri — la completa rimozione dell’amianto che ancora era presente nell’edificio».

