Norme anti-Covid violate, 280 euro di multa per tre giovani

VIADANA (14 novembre 2020) - Continuano i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Coronavirus.

Nella serata di ieri sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali; in particolare i controlli si sono concentrati sulla SP 420 a Sabbioneta e sulla SP 358 a Viadana, dove tutte le macchine di passaggio sono state controllate dai militari.

Quasi tutti i guidatori erano in movimento per motivi lavorativi, tranne tre ragazzi provenienti da Parma che non hanno saputo fornire una giustificazione valida al loro spostamento; per loro è quindi scattata la sanzione amministrativa per essersi spostati senza giustificato motivo, 280 euro se pagata entro 30 giorni.

