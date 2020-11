'No a quei rifiuti pericolosi', voto unanime in Consiglio

PIADENA DRIZZONA (14 novembre 2020) - Alle 20.07 di ieri il consiglio comunale, con voto unanime, in diretta streaming sulla web tv TelePiadena, ha dichiarato «la propria netta contrarietà alle attività di deposito, messa in riserva, movimentazione e trasporto di merci e rifiuti pericolosi a cui si intende dare avvio presso il polo logistico della ditta Trasporti Pesanti srl di Piadena Drizzona e nel deposito per merci pericolose della stazione ferroviaria di Piadena, in corso di realizzazione ». Il consiglio impegna il sindaco e la Giunta «ad intraprendere ogni utile iniziativa sul piano istituzionale, politico e tecnico al fine di scongiurare l'insediamento sul territorio comunale delle attività descritte, difendere la sicurezza e la salute della popolazione, invocando la piena applicazione del principio di precauzione; a informare in modo costante e puntuale sullo svolgimento del procedimento, assicurando e ricercando il massimo della collaborazione e della sinergia sia con il consiglio che con le attività e le iniziative che in modo pacifico e democratico venissero proposte e portate avanti dalla popolazione». Al voto non ha preso parte il consigliere di minoranza Dante Benelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO