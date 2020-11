In Ortopedia da tutta Italia: gli atleti qui «rinascono»

CASALMAGGIORE (13 novembre 2020) - L'Unità operativa di Ortopedia dell'ospedale Oglio Po, guidato dal responsabile Alessio Pedrazzini di Parma, specialista in chirurgia della mano e in microchirurgia, è diventato un punto di riferimento per il mondo sportivo. A Casalmaggiore sono venuti — e continuano a venire — a farsi operare tanti campioni di varie discipline: motociclismo, rugby, ciclismo, superbike, pugilato, volley, rally, ma anche un bambino che ha recuperato l’uso delle mani schiacciate, un pianista che ha potuto ritornare alla musica dopo la ricomposizione di un polso fratturato in più punti, una donna di 105 anni (Giordana Bruna Bettoni di Castelponzone, a dicembre 2019), una discendente del celebre Giuseppe Verdi.

«Quest’anno — spiega Pedrazzini — siamo arrivati ​​a quasi mille persone operate. Non ci siamo mai fermati nemmeno durante la fase più acuta dei ricoveri per Covid». Tra i pazienti più recenti, riferisce l’ortopedico, «Lorenzo Savadori, nuovo campione italiano di superbike che ha appena debuttato in Motogp con l’Aprilia nel team Milwaukee». È stato operato a una clavicola dopo essere caduto in gara nel corso della Superpole, sbalzato dalla sua RSV4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO