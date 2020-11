Caso Alì, rigettato il ricorso

SAN GIOVANNI IN CROCE (13 novembre 2020) - Il giudice del tribunale di Cremona Annalisa Petrosino, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato nel merito il ricorso presentato da Thomas Alì, 21 anni, residente ad Aci Catena, che sosteneva di avere un diritto all'assunzione da parte dell’Unione Palvareta Nova (San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, San Martino del Lago e Voltido). «Non sussistono ragioni per discostarsi dalle pronunce dei giudici della fase cautelare», scrive ora il giudice, osservando che «il ricorrente non vantava un diritto soggettivo, pieno e incondizionato, all'assunzione». Manca poi il requisito della forma scritta. Ad Alì non è stato riconosciuto alcun diritto «ad avere un risarcimento del danno». Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in 4 mila euro. Il giudice del lavoro ha definito «infondato» il ricorso.

