Fondi aumentati ai migranti, 'fuoco amico' sul sindaco

PIADENA DRIZZONA (12 novembre 2020) - «Se la minoranza di Piadena Drizzona guidata dall’ex sindaco Ivana Cavazzini è compiaciuta, la Lega del Casalasco è amareggiata». Simone Agazzi, referente della sezione Casalasco della Lega Salvini Premier, non nasconde il suo disappunto dopo aver appreso che rispetto ai 548.808 euro degli anni precedenti, il Comune di Piadena Drizzona, guidato dal sindaco Matteo Priori, ha ottenuto per i servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del sistema ex Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ora denominato Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) un rifinanziamento di gran lunga superiore al precedente, ovvero 626.842 annui, per un totale di 1.880.527 euro per i tre anni di progetto.

«La lista di centrodestra che governa Piadena Drizzona e che vede la Lega rappresentata — afferma Agazzi — nel suo programma elettorale aveva scritto che avrebbe fatto una ‘attenta e severa valutazione del progetto Sprar’ e invece ha continuato sulla stessa linea della precedente amministrazione, cosa che ha contrariato moltissima gente. Mi chiedo se questa valutazione annunciata nel programma elettorale sia stata fatta oppure no».

Una valutazione che allarga il solco con il sindaco, che nelle scorse settimane si era smarcato dalla Lega che lo aveva inizialmente visto direttamente coinvolto nel progetto politico-amministrativo che ha portato il centrodestra a guidare il paese.

