Scuole e parco, un ambiente più vivibile

PIADENA (11 novembre 2020) - Continua il programma di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi e degli spazi pubblici all’interno del centro urbano avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Priori. In particolare la giunta intende dar corso a interventi di riqualificazione e riassetto degli spazi pubblici collocati nel comparto compreso tra le strade comunali di via Dosso, via Mazzini e via Cavallotti comprendente oltre alle strade anche il piazzale delle scuole e i giardini pubblici.





