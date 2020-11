Da Roma i fondi per S. Rocco: tutelato il gioiello sull’argine

CASALMAGGIORE (11 novembre 2020) - Per il recupero la chiesa di San Rocco, diroccata da decenni e che tanti non hanno mai visto all’interno, arriva l’aiuto economico del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Grazie ai fondi stanziati dal Mibact, pari a 100 mila euro, sono infatti iniziati i lavori urgenti di messa in sicurezza dello storico immobile posto in via Giordano Bruno, ai piedi dell’argine maestro. La progettazione architettonica è a cura di Gabriele Pezzini di Sabbioneta, che cura anche la direzione dei lavori e la sicurezza in fase di esecuzione.

«La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio – spiega il progettista – è intervenuta grazie al Soprintendente in persona Gabriele Barucca che ha preso a cuore la vicenda dopo un sopralluogo, a sostenere il progetto di risanamento conservativo per la messa in sicurezza della struttura muraria con riconsolidamento e rinforzo della attuale copertura dei resti della chiesa, che è di proprietà della parrocchia di Santo Stefano e San Leonardo ed è sottoposta a vincolo artistico».

