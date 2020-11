Carabinieri, controlli alla circolazione stradale e denunce

CASALMAGGIORE (10 novembre 2020) - È di 2 denunce ed 1 arresto l’esito dei controlli alla circolazione stradale effettuati dalla Compagnia di Casalmaggiore nell’ultima settimana. In particolare, i militari della Stazione di Scandolara Ravara hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 32enne residente a Gussola, poiché dopo essere stato fermato in Via Repubblica a Casalmaggiore veniva sottoposto a controllo con etilometro risultando positivo un tasso alcolemico pari a 1,26 g/l. Al guidatore veniva, altresì ritirata la patente di guida ed il suo veicolo veniva sottoposto a sequestro.

I militari della radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope un 32enne residente a Casalmaggiore poiché dopo essere stato sottoposto agli accertamenti medici a seguito di incidente stradale risultava positivo ai cannabinoidi. Al guidatore veniva ritirata la patente.

La Stazione di San Daniele Po ha provveduto a notificare un decreto di sospensione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Mantova ad un cittadino italiano residente a Stagno Lombardo. L'uomo, che stava beneficiando dal 10 luglio della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a seguito di una condanna frutto di 2 sentenze definitive del Tribunale di Cremona per guida sotto l’influenza dell’alcool, nei giorni scorsi ricadeva nello stesso reato, venendo denunciato per guida in stato d’ebbrezza da parte della Stazione Carabinieri di Gambara (Brescia). Pertanto per il 37enne si sono aperte le porte del carcere di Cremona, poiché il Magistrato di Sorveglianza, a seguito di detta violazione, disponeva l’aggravamento della misura con contestuale ripristino dell’ordine di carcerazione.

