Agente positivo al tampone, tutti i vigili in quarantena

PIADENA DRIZZONA (10 novembre 2020) - Da venerdì l’aggregazione dei Comuni denominata ACI 12, che comprende Piadena Drizzona, in qualità di capofila, Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese, guidata dal commissario Franco Morelli, è priva del servizio di Polizia locale. In seguito alla positività al Covid riscontrata ad uno dei tre agenti, infatti, tutti i vigili si trovano necessariamente in isolamento fiduciario da sabato e con loro sono a casa anche due impiegate della ditta che si occupa delle pratiche amministrative in supporto all'ufficio. La Polizia locale ha la sua sede al piano terra del Comune di Piadena Drizzona, in attesa di trasferirsi nei locali che l’amministrazione comunale ha affittato in una palazzina in via Platina. Sulla porta è apparso un cartello che avvisa della chiusura dell’ufficio. L’intero Corpo di Polizia locale dell’ACI 12 tornerà in servizio non prima di martedì 17 novembre.

