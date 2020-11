Due milioni di euro in 3 anni per l’accoglienza ai rifugiati

PIADENA DRIZZONA (10 novembre 2020) - Rispetto ai 548.808 euro degli anni precedenti, il Comune di Piadena Drizzona ha ottenuto per i servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del sistema ex Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ora denominato Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) un rifinanziamento di gran lunga superiore al precedente, ovvero 626.842 annui, per un totale di 1.880.527 euro per i tre anni di progetto.

