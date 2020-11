Riattivato il un numero telefonico dedicato alle persone più fragili e sole

VIADANA (9 novembre 2020) - L’Azienda Speciale Consortile Oglio Po ha riattivato per i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana il numero dedicato a persone over 65enni, disabili o in particolari situazioni di difficoltà dovute ad isolamento o perché privi di una rete di sostegno.

Basterà chiamare lo 0375/786257, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 17.00, per richiedere la spesa a domicilio, ritiro farmaci e assistenza domiciliare.

Il servizio è reso possibile grazie alla collaborazione con la Protezione Civile e ad un gruppo di volontari che ha riconfermato la preziosa disponibilità. Le richieste che pervengono al numero unico vengono poi gestite dall’ Ufficio Servizi Sociali.

Il servizio, durante la prima fase di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha saputo rispondere alle esigenze della cittadinanza, sono state accolte 406 richieste pervenute da parte di persone in situazione di isolamento.

