La nuova palestra non piace: 'Un pugno nell’occhio'

VIADANA (8 novembre 2020) - «È un pugno in un occhio, un bruttissimo parallelepipedo di cemento che offende la vista e deturpa il paesaggio urbano»: è il giudizio davvero severo di uno dei tanti viadanesi che ogni giorno parcheggia l’auto in piazzale della Libertà e, per andare a lavorare in centro, passa a piedi accanto a quella che diventerà la nuova palestra del S. G. Bosco, in costruzione sul terreno che un tempo ospitava un campetto di calcio utilizzato per decenni da un gruppo di appassionati del pallone. L’impianto sportivo è un progetto della Provincia di Mantova atteso da anni dall’istituto superiore, che non ha mai avuto una struttura per l’educazione motoria dei propri studenti, costretti a trasferirsi in autobus presso i campi da tennis in zona piscina o a correre all'aperto lungo via Al Ponte. Quindi, nessun dubbio sull’utilità della palestra, ma è innegabile che il colpo d’occhio arrivando dal più frequentato parcheggio di Viadana non è il massimo. Giudizio condiviso da molti altri cittadini.

