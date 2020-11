Rifiuti pericolosi, il sindaco Priori: 'Tutti uniti nella contrarietà'

PIADENA DRIZZONA (8 novembre 2020) - Si terrà giovedì o venerdì sera il consiglio comunale sulla vicenda del deposito di rifiuti pericolosi e non della Trasporti Pesanti. Lo ha anticipato il sindaco Matteo Priori al termine della Conferenza dei capigruppo che si è tenuta ieri mattina dalle 11 in municipio. Presenti il primo cittadino, il consigliere Pietro Francesconi per la maggioranza e il consigliere Ivana Cavazzini per la minoranza. «Abbiamo sottoposto alla valutazione dei capogruppo una bozza di mozione che vorrei fosse unificante e fosse pertanto approvata dal consiglio comunale all’unanimità», dice Priori, annunciando che il documento «verrà inviato a tutte le forze politiche e istituzionali a tutti i livelli. Questo tema riguarda l’intera comunità ed è necessaria una presa di posizione condivisa, perché al centro c’è la salute, che è prioritaria rispetto a tutto. Il confronto è stato costruttivo e ritengo di poter dire che sulle questioni fondamentali è già emersa una unità di intenti».





