Ambiente, al parco golena 'degrado inaccettabile'

CASALMAGGIORE (8 novembre 2020) - «Ci piange il cuore vedere un parco golena ridotto così: spogliato di presenze, leggi le famose ‘casette abusive’, detto ironicamente, e di cura e manutenzione adeguate». Il Circolo Rive Gauche, guidato da Gloria Barili, richiama l’attenzione su alcuni dei temi che già nella coalizione Cnc, prima delle elezioni, erano stati sottoscritti nel programma. «Anche sui temi ambientali abbiamo condiviso una visione comune: di Cnc la proposta di posizionare colonnine per monitorare la qualità dell’aria, l’interpellanza sulle guardie ecologiche volontarie, le proposte per rimuovere la plastica dagli edifici pubblici, la mozione per la riqualificazione del tratto arginale verso Agoiolo, che durante il mandato Silla fu riconsegnato a runner, ciclisti e passeggiatori, sottraendolo ad auto e moto. Ora vorremmo vedere tutte le frazioni collegate da una rete ciclabile e vorremmo che gli edifici comunali usassero fonti energetiche rinnovabili».

