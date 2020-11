Eroina, siringhe e lacci emostatici: bloccati due giovani al parcheggio della stazione

ASOLA (7 novembre 2020) - Spavaldi, incuranti dei passanti si sono posizionati nel parcheggio della stazione di Asola e hanno iniziato a preparare tutto l'occorrente per drogarsi. Eroina, acqua, siringhe (per altro già usate e sporche di sangue), laccio emostatico e sigarette. Numerosi cittadini e viaggiatori, però, non hanno voltatolo sguardo dall'altra parte e hanno chiamato i carabinieri che, in breve tempo, hanno raggiunto il piazzale dello scalo ferroviario e bloccato i due giovani. Il 28enne e il 25enne sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti ai Nucleo Operativi Tossicodipendenti delle Provincie di Mantova e Brescia. I carabinieri "ringraziano i cittadini di Asola per le segnalazioni invitando gli stessi a continuare in tal senso, notificando in maniera tempestiva ogni avvenimento che accade nel territorio sfruttando tutti i canali possibili e ricordando che è attivo il numero unico di emergenza gratuito 112".

