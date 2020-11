Tutti i preti «a rischio», stop a messe e funzioni

BOZZOLO (7 novembre 2020) - Niente messe feriali per qualche tempo e per quelle festive occorrerà l’aiuto di un confratello inviato dalla curia cremonese. Motivo? I quattro sacerdoti che svolgono il loro ministero pastorale nelle terre di don Primo Mazzolari sono stati coinvolti dalle conseguenze della pandemia: tre sono positivi (uno è all’Oglio Po ma sta meglio), l’altro (il parroco) è negativo ma in quarantena per aver avuto contatti con i confratelli.

Tutto è iniziato sabato scorso quando don Bruno ha iniziato ad accusare febbre, tosse e difficoltà respiratorie associate al mal di stomaco. A quanto pare il contagio sarebbe dovuto a contatti nel corso di un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo di uno dei sacerdoti. Un paio di settimane dopo l’insorgere dei sintomi. A quel punto non è rimasto che affiggere un cartello al portone della parrocchia: «Tutti i preti sono fuori gioco, sono sospese tutte le messe feriali, si garantiscono quelle festive».

