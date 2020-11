Petardi, monta la protesta

CASALMAGGIORE (7 novembre 2020) - Solo poco tempo fa il rumore dei petardi era un «classico» limitato al periodo delle festività di fine anno. Da qualche tempo a questa parte non è più così e la cosa ha suscitato qualche lamentela che «corre» anche via social. Una esercente giovedì si è sfogata ringraziando «quel gruppo di ragazzi di massimo 14 anni che circa una ventina di minuti fa, davanti al mio negozio, per divertirsi, hanno fatto esplodere dei petardi. Appena sono uscita ovviamente sono scappati, è rimasto solo un ragazzo a scusarsi e ad offrirsi di pulire il casino combinato dal suo amico». L’esternazione della commerciante ha fatto emergere da diversi commenti che ci sono varie zone della città in cui vengono fatti scoppiare dei petardi. Con il lockdown il problema dovrebbe essere però superato.

