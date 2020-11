Conto corrente pignorato. «Pagamenti senza una data»

VIADANA (7 novembre 2020) - «In considerazione dello stato di pignoramento del conto di tesoreria comunale, i pagamenti previsti per la prestazione di che trattasi sono sottoposti alle condizioni previste dallo stato di pignoramento in corso. Pertanto, con la partecipazione alla procedura l’operatore prende atto e accetta la possibilità di sottomettere i tempi di pagamento al rispetto del citato pignoramento in corso». Tradotto in soldoni: «Ti richiediamo un servizio o ti affidiamo un incarico ma sappi che il blocco dei nostri conti non ci consente di stabilire quando potremo pagarti». Questa la clausola che i dirigenti del Comune sono costretti a inserire nelle determine di spesa a causa del pignoramento del conto corrente della tesoreria dovuto alla nota vicenda Italgas. In pratica, tutti i fornitori di merci o prestazioni dell’ente dovranno armarsi di grande pazienza in ordine al saldo delle loro competenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO