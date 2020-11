Farmacia comunale, a Casalmaggiore servizio di consegna gratuito per gli over 70

CASALMAGGIORE (6 novembre 2020) - "Da oggi il servizio di consegna a domicilio attivo presso AFM SRL - Farmacia Comunale di Casalmaggiore - sarà gratuito (non verrà applicata la tariffa del servizio dei 2,50 euro a consegna) per le persone over 70 anni residenti nel Comune di Casalmaggiore.Nel momento in cui viene suggerito a tutti i cittadini e in particolare per le persone over 70 anni una maggiore attenzione per bloccare le possibilità di contagio da Coronavirus, arriva un aiuto sotto forma di "consegna a domicilio di farmaci e prodotti con servizio gratuito" da parte dell'Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. di Casalmaggiore.

"L'iniziativa pensata da AFM SRL attraverso la Farmacia Comunale di Casalmaggiore - dice il presidente Marco Ponticelli - vedrà per tutto il corrente mese di novembre e prossimo mese di dicembre, con eventuale possibilità di proroga anche nei prossimi mesi dell'esercizio 2021, in base all'evoluzione della contingente situazione di emergenza sanitaria, la possibilità del servizio di "consegna a domicilio di farmaci e prodotti" gratuito a tutti i cittadini di Casalmaggiore over 70 anni; per fruire del SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO attivo presso AFM SRL - Farmacia Comunale di Casalmaggiore sarà sufficiente telefonare al numero 0375/42221 o inviare una mail a shop@afmcasalmaggiore.it per prenotare l'ordine e concordare la consegna da lunedì a sabato negli orari di apertura (dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30); le consegne verranno evase entro 24 ore dall'ordine, ovvero entro il giorno seguente tra le ore 9.00 e le 13.00, da lunedì a sabato; il pagamento potrà essere effettuato con contanti o con POS (carta elettronica). Sempre da oggi presso le tre Farmacie Comunali di AFM (Casalmaggiore, Casalbellotto e Vicobellignano), le mascherine chirurgiche (utilizzabili come DPI) saranno in vendita al prezzo "ulteriormente calmierato" di 0,35 centesimi cadauna, sino ad esaurimento scorte; un'iniziativa di AFM volta a sostegno del territorio comunale fortemente penalizzato dalla contingente situazione di "emergenza sanitaria", conclude Ponticelli.

